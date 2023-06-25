إيطاليا..المهرجان الإفريقي يروج لثقافة المملكة المغربية

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

انطلقت فعاليات مهرجان “كل أفريقيا”، والذي يستمر حتى 25 يونيو الجاري، في مدينة طورينو الإيطالية، بهدف الاحتفاء بالإرث الثقافي لقارة أفريقيا وإبراز موروثها الحضاري وتقديم تجربة متكاملة تعكس ما تتضمنه من أصالة وتفرّد.

وتهدف الدورة إلى تقديم التجربة الثقافية الأفريقية المميزة التي تتمتع بها قارة أفريقيا من خلال تقديم العروض الموسيقية والفنية والترفيهية والأزياء للاحتفاء بالمكونات الثقافية للقارة.

واستقطب المهرجان، إهتمام الحضور من مختلف الجنسيات، ضمن سعي المهرجان لأن يصبح أهم احتفال بالثقافة الأفريقية حول العالم ، لنجاحه في تقديم تجربة أفريقية ثرية وغنية زاخرة بالتنوع الثقافي الذي تتمتع به القارة.

ويعكس المهرجان الروابط الثقافية بين دولة إيطاليا وأفريقيا، كما يمثل احتفاء عالمياً بالثقافة الأفريقية في طورينو، حيث تشهد الفعاليات حضوراً كبيراً من مختلف الجنسيات، نظراً لأهمية الحدث وتنوع فعالياته الترفيهية التي تتواكب مع مختلف الفئات العمرية.

وتميزت التظاهرة حضوراً واسعاً من أبناء الجالية المغربية بإيطاليا، التي سهرت على تأطيرها فاطمة خلوق رئيسة المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية ومحمد بوستة رئيسة جمعية ” بيتي ” تسليط الضوء على تنوع هذا الموروث الثقافي الأصيل الذي يميز المملكة المغربية. وتم عرض شريط وثائقي يتناول تاريخ الاستقلال المغربي ، استحضروا فيها أبعاد ودلالات هذه الذكرى واختلاط مشاعر الغبطة والسرور بين الشعبين المغربي والافريقي.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت فاطمة خلوق رئيسة المنتدى المغربي الإيطالي للعلاقات الثنائية إن الثقافة لطالما شكلت همزة وصل بين البلدان، تساهم في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، مبرزة أن المغرب وإفريقيا تجمعهما روابط ثقافية ودبلوماسية متينة تعكس عراقة حضارتهما التي تمتد لقرون.

كما أكدت أهمية الانفتاح على مثل هذه التظاهرات الثقافية بهدف إبراز غنى الموروث الحضاري والثقافي للمغرب، داعيا أفراد الجالية إلى المشاركة في مثل هذه المهرجانات بهدف تمثيل المملكة المغربية والتعريف برصيدها الثقافي العريق ومؤهلاتها

وأوضح المنظمون أن هذا الموعد يعد فرصة كبيرة للتعريف بالثقافة المغربية الراسخة بموروث من التقاليد المتناقلة من جيل إلى جيل، وغنى الإرث الحضاري للمملكة المغربية، باعتباره المهرجان الوحيد بإيطاليا الذي تتنوع فقراته بين ما هو اجتماعي وثقافي ورياضي وفني واقتصادي…

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