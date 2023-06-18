إيطاليا…مصرع شاب مغربي غرقاً في عرض بحيرة كومو

2023-06-18 / 09:23
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقي شاب مغربي مصرعه، إثر غرقه في مياه بحيرة كومو المتواجدة بشمال إيطاليا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الهالك يدعى قيد حياته ” ح ب “البالغ من العمر 22 سنة، يقطن في مدينة توراتي ، كان يسبح في البيحرة المذكورة رفقة أصدقائه، قبل أن يختفي عن الأنظار دون أن تسعفه قواه البدنية لمواصلة مهمة الخروج بأمان من البحيرة، حيث انهار مستسلما للقدر ليتبين بعد ذلك أنه غرق وسط المياه.

ووفق المصدر ذاته الحادث خلف صدمة ومأساة حقيقية وسط زوار المنطقة، كما استنفر عناصر الحماية المدنية التي هرعت إلى عين المكان بمجرد إشعارها وباشرت عمليات البحث لانتشال جثة الهالك، وتابعت ذات المصادر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

للإشارة فإن “لعنة” الغرق في الأنهار الإيطالية أصبحت تحصد حياة العشرات من المهاجرين المغاربة في السنوات الأخيرة، والتي يعزيها المراقبون إلى جهل معظم المهاجرين المغاربة إلى طبيعة السباحة في الأنهار أو مجازفتهم بحياتهم في أماكن يمنع فيها السباحة.

يذكر أن بحيرة” كومو ” من أجمل المناطق السياحية بشمال إيطاليا، حيث يرتادها الزوار من مختلف المناطق الإيطالية هروبا من أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة.

وتمتاز البحيرة بمؤهلات طبيعية تتمثل أساسا في هوائها النقي وخضرتها وهدوئها إضافة إلى مياهها التي تضفي على الفضاء سحرا خاصا يجعلها وجهة مفضلة لدى العديد من الشبان الذين يخيمون بجوارها، غير أن متعة السباحة في هذه البحيرة لا تخلو من مخاطر، وهو الأمر الذي يستلزم توخي مزيد من الحيطة والحذر من طرف الزوار.

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‫15 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

  4. اللهم ارحمه وارحم جميع موتى المسلمين الذين غادروا بحياتهم ودفعها الى الجحيم..

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..

  10. مادام هناك زوار يتوافدون علا هذه المنطقة لمدا ليس بها مراقبين لي هده البحيرة

  12. ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين

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