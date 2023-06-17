إيطاليا..قنصلية المملكة بميلانُـو تنظم يوم الأبواب المفتوحة

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وترسيخا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن، و التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،و تتبعه الشخصي لتنفيذ تعليماته ،الرامية لتحسين جودة الخدمات القنصلية، تواصل قنصلية المغرب بميلانُـو تعبئتها لخدمة الجالية المغربية بشكل استثنائي، كما كان مبرمجا له, خصصت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو الأبواب المفتوحة, و ذلك صباح اليوم السبت 17 يونيو 2023 بمقر القنصلية

و قد مكنت هذه المبادرة العديد من أفراد الجالية المغربية القاطنة في دائرة نفوذ القنصلية من الاستفادة من العديد من الخدمات الإدارية من قبيل استلام جواز السفر أو البطاقة الوطنية أو عقد وكالة عدلية , هذا و جندت القنصلية العامة بميلانُـو طاقم من الموظفين و الأطر في مختلف التخصصات لإنجاح فعاليات يوم الأبواب المفتوحة

و يأتي تنظيم يوم الأبواب المفتوحة في إطار تقريب الإدارة من المواطنين, كما تندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, التي ترمي إلى تحسين و تطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية بشكل مستمر,تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وانطلاق عملية مرحبا 2023 ، كما تأتي مراعاة لصعوبة التنقل و مشقته بالنسبة للعديد من أفراد الجالية الذين لا يستطيعون قضاء مصالحهم طوال أيام الأسبوع و كذا استحالة جلب أبنائهم خلال أوقات الدراسة لقضاء مصالح إدارية.

و في تصريح خص به موقع “هبة بريس”, قال السيد, محمد الأكحل, القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو, أن تنظيم يوم الأبواب المفتوحة يندرج في إطار سياسة القرب من المواطن التي تنهجها القنصلية, و كذا مواكبتها المستمرة لمشاكل و انشغالات الجالية المغربية و إيجاد الحلول الناجعة لها, و كذا تسهيل ولوج الجالية المغربية لكافة الخدمات الإدارية في أحسن الظروف وهي تنزيل للرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وتجسيد لإستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الهادفة إلى مواكبة أفراد الجالية وتحسين الخدمات القنصلية والإدارية المقدمة لهم باستمرار . وقد خلفت هذه البادرة صدى طيب و إيجابي بين أفراد الجالية المغربية الذين نوهوا في تصريحات لموقع “هبة بريس” بأجواء حسن الإستقبال و التوجيه, و نجاعة عمل طاقم القنصلية, الشيء الذي مكنهم من قضاء مصالحهم الإدارية بشكل سهل و سريع دون إخلال بالتزاماتهم العملية و التزامات أبنائهم الدراسية

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