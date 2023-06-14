احتفاء خاص ببنات وأبناء الجالية المغربية ببلجيكا

2023-06-14 / 19:24
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هبة بريس

نظمت سفارة المملكة المغربية لدى المملكة البلجيكية والذوقية الكبرى باللوكسمبورغ ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج يومه الأحد 11 يونيو 2023، احتفالا كبيرا بمناسبة تكريم بنات و أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا المتفوقين في مباراة نيل شهادة الاعتراف باستكمال الدروس الابتدائية في اللغة العربية والثقافة المغربية دورة ماي 2023.
وقد دأبت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج على تنظيم هذه المباراة سنويا لفائدة أبناء الجالية المغربية ببلجيكا المستفيدين من برنامج تعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية، والذين يقدر عددهم بالآلاف.

وعرفت هذه النسخة مشاركة زهاء 500 تلميذة وتلميذ من مختلف ربوع بلجيكا، وحظي المتفوقون منهم بجوائز قيمة جدا.

يشار إلى أن كلا من المباراة والحفل السنوي المذكورين، قد اكتسبا زخما كبيرا، كمّا وكيفا، منذ سنة 2011، وهو ما تجسد بالخصوص في الازدياد المطَّرد و اللافت لأعداد المتبارين، إلى جانب الاحترافية والتنظيم المحكم الذَيْنِ أصبحا السمة البارزة لهذين الحدثين بشهادة كل المسؤولين الديبلوماسيين والتربويين، والشركاء المدنيين، والفاعلين الاقتصاديين المغاربة ببلجيكا، ما جعل بحق، عمل البعثة التعليمية ببلجيكا، استثناء ونموذجا يحتذى به في هذا الميدان.

وتتكون البعثة التعليمية المغربية ببلجيكا من أزيد من سبعين أستاذة وأستاذا، من النخبة، تُعيِّنهم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج عقب مباراة دقيقة، تبدأ أطوارها بانتقاء أولي وتنتهي بمباراة شفوية مرورا باختبارات كتابية.
ومن المرتقب أن يتعزز هذا الفريق التربوي، مستهل الموسم الدراسي المقبل، بإثني عشر أستاذا وأستاذة، وذلك في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى الاستجابة للطلبات المتزايدة على خدمات أعضاء البعثة الثقافية المغربية، سواء من قِبل المدارس البلجيكية، أو مختلف الجمعيات والمراكز الثقافية النشطة في مجال تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية.

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