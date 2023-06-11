فرنسا.. قنصلية مغربية متنقلة لفائدة مغاربة كاريير سو بواسي

2023-06-11 / 20:21
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هبة بريس - و م ع

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببونتواز، أمس السبت، تنقلا قنصليا جديدا بكاريير سو بواسي لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بمقاطعة إيفلين.

وذكر بلاغ للقنصلية أن هذا التنقل القنصلي يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية المولوية الخاصة التي يوليها جلالته لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وفي إطار عملية “مرحبا 2023”.

وأضاف المصدر أن هذه العملية، التي نُظمت بدعم من مجلس بلدية كاريير سو بواسي، مكنت من تقديم مختلف الخدمات القنصلية لأفراد الجالية، الذين جاؤوا بأعداد كبيرة، بما في ذلك تسليم وطلب جوازات السفر البيومترية وبطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، وتسجيل الولادات، والمصادقة على التوقيعات، والوثائق العدلية، وكذا الاستشارات القانونية.

وبهذه المناسبة، أجرى القنصل العام للمغرب في بونتواز، صلاح الدين تاويس، لقاءات مع ممثلين من النسيج الجمعوي المغربي وكذلك مع عمدة المدينة، إيدي آيت، ونائبته الأولى، ليلى أوعكا، تناولت وضعية الجالية المغربية المستقرة في هذه المدينة، وفقا للبلاغ ذاته.

وتندرج هذه العملية في إطار سلسلة من أربع تنقلات قنصلية من المقرر إجراؤها شهر يونيو الجاري من قبل القنصلية العامة للمملكة في بونتواز لفائدة أفراد الجالية. وبعد التنقل القنصلي بإيفرو (مقاطعة أور)، سيتم تنظيم تنقليين أخريين بنوجون سور واز (مقاطعة واز) يوم 17 يونيو، وأخرى في روان (مقاطعة سين ماريتيم) يوم 24 يونيو.

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تعليق واحد

  1. نحن لا نريد قنصلية متحركة نحن نريد إعادة أسعار النقل إلى ما كانت عليه في الأشهر الماضية وان لا تلعبوا بالعملة في الصيف وتسهيل إجراءات الدخول وفي الإدارة العمومية والمحاكم. هذه التحركات لم تلفت الانتباه أو تبعدنا عن ما هو حقوقي .

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