طنجة ..مصــ..ـرع سيدة في حادث سقوط مصعد عمارة سكنية

2023-06-04 / 18:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت سيدة مصرعها أمس السبت ، متأثرة بإصابات بليغة تعرضت لها في حادث سقوط مصعد عمارة سكنية بمجمع “أجيال “بمدينة طنجة.

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد كانت الضحية رفقة ابنتها داخل مصعد عمارة سكنية بالمجمع المذكور، قبل أن يتسبب عطل تقني في سقوطه حيث وجدت الضحية في وضع صعب لم تنفع معه الاسعافات الطبية بعد نقلها صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة .

ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، فيما تخضع ابنتها للمراقبة الطبية .

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