مــ..ـصرع 3 عمال سقطوا من أعلى ورش بناء فندق وسط الدار البيضاء

2024-05-02 / 19:33
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لقي ثلاثة عمال بناء مصرعهم مساء اليوم الخميس في حادث سقوط مصعد فندق في طور البناء بالقرب من شارع المسيرة وسط مدينة الدار البيضاء .

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”هبة بريس ” فقد كان العمال بصدد تركيب مصعد بناية الفندق الذي هو في طور البناء ما أدى إلى سقوطه من أعلى الطابق 16 حيث لقي العمال الثلاثة مصرعهم على الفور .

وققد تم نقل جثث الضحايا على متن سيارة الإسعاف الى مستودع الأموات في وقت باشرت فيه السلطات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على حيثيات الحادث المأساوي .

2024-05-02 / 19:33
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‫3 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين…

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