مراكش: تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بعصابة تتاجر في الممنوعات تتزعمها ” امرأة “

تمكنت فرقة محاربة المخدرات بتنسيق مع عناصر فرقة الاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث مدعومة من فرقة محاربة العصابات التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من وضع حد للنشاط الإجرامي الذي تزاوله امرأة على مستوى دوار العسكر القديم، والتي تنشط في ترويج مخدر الشيرا والكيف ومادة المعجون وتصنيع وتقطير مسكر ماء الحياة حيث تكللت هذه العملية بإيقاف 4 مساعديها في حالة تلبس والذين حجز عنهم صفيحتين من مخدر الشيرا وكمية من مخدر المعجون بالإضافة إلى ماء الحياة.

كما تم الإنتقال إلى أحد الدواوير بجماعة سعادة، وبتنسيق مع سرية الدرك الملكي، تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل تتخده المشتبه فيها كوكر لتقطير سائل ماء الحياة حيث تسنى حجز معدات تستعمل لذات الغرض وكمية من مخدر الشيرا عبارة عن 15صفيحة وكمية من مخدر المعجون ومخدر الكيف إضافة إلى كمية مهمة من سائل ماء الحياة معبأة داخل أكياس وبراميل بلاستيكية.

هذا وقد بلغ الوزن الإجمالي للمحجوزات، 1536 غرام من مخدر الشيرا، و570 غرام من مخدر المعجون، و76 غرام من مخدر الكيف، و462 لتر من مسكر ماء الحياة.

بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي قبل عرضهم على أنظارها.