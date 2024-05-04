سطات..دراجة نارية تصدم راجلا وسائقها يلقى مصرعه

هبة بريس : مكتب سطات

علمت “هبة بريس ” من مصادرها، أن حادثة سير وقعت قبل قليل بالطريق الوطنية رقم 9 بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح..

في التفاصيل، تقول مصادرنا بأن دراجة نارية صدمت شخصا راجلا بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش، أصيب على إثرها سائقها بجروح بليغة كانت كافية لوضع حد لحياته، فيما أصيب الشخص الراجل بجروح نقل على إثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، بعد أن تجندت عناصر الوقاية المدنية التي انتقل أفرادها على الفور إلى عين المكان، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية سطات تحقيقاتها في الحادث.

وفي سياق آخر، أصيب حوالي ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير أخرى عرفتها الطريق ذاتها، ناجمة عن اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، نقل جميع الضحايا صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني على متن سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، فيما حضرت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات إلى عين المكان للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة.