طنجة..مــ..ـصرع سائق دراجة نارية تحت عجلات شاحنة

لقي شخص مصرعه، في حادثة سير بعد زوال اليوم الخميس، بطريق تطوان، بمدينة طنجة.

ووقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين اراجة النارية التي كان على متنها الضحية وأخرى ثلاثية العجلات وشاحنة، مما أدى إلى مصرع أحد السائقين (50 سنة) بعين المكان.

وتدخلت عناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات وتنظيف المكان من الدماء.