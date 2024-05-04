ان..تحار شاب بتزنيت تناول سم الفئران مرتين

وضع شاب ثلاثيني حدا لحياته، اليوم السبت 4 ماي جاري، متأثراً بتسمم ناتج عن شرب مبيد للفئران، بعد محاولة انتحار فاشلة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد حاول الشاب، في البداية، وضع حد لحياته داخل مفوضية الأمن بطريق أكلو وسط مدينة تزنيت، يوم الخميس الماضي ، عن طريق شرب مبيد للفئران.

وتمكنت عناصر الأمن من إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إلا أن الهالك، عاد مساء أمس الجمعة ، لمحاولة الانتحار مرة أخرى داخل منزله بأحد الأحياء بالمدينة القديمة، مما أدى إلى وفاته فجر اليوم السبت .

وقد تم إشعار النيابة العامة بالحادث، وأمرت بفتح تحقيق قضائي تحت إشرافها لكشف ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها، و لتحديد الدوافع الحقيقية وراء محاولتي الانتحار.

وتبقى أسباب هذه الواقعة المأساوية غامضة، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.