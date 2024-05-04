سطات.. جرحى جراء اصطدام سيارات وشاحنتين بالطريق السيار

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس عن تفاصيل حادثة سير عرفتها الطريق السيار بين البيضاء ومراكش أمس الجمعة، أصيب على إثرها سبعة أشخاص بجروح خفيفة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادثة نجمت عن سلسلة من الاصطدامات بين 4 سيارات خفيفة وشاحنتين، مما خلف خسائر مادية وبشرية، فيما عرفت حركة السير ارتباكا لولا تدخل عناصر الدرك الملكي بالمنطقة.

الحادث استنفرت له عناصر الدرك الملكي بسرية سطات التي حلت بعين المكان للعمل على تسهيل حركة السير، والإشراف على نقل الضحايا صوب قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الأولية.