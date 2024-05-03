حصيلة “التسمم الجماعي” بمراكش ترتفع إلى 4 وفيات

ارتفعت حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي تعرض له زبائن “سناك” بمنطقة المحاميد بمراكش، إلى 4 وفيات بعد وفاة حالة جديدة بإحدى المصحات بالمدينة.

وكان مستشفى محمد السادس بمراكش قد استقبل نهاية الشهر الماضي 26 شخصا ضمنهم رجلي أمن إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش غير بعيد عن مسجد الشكيلي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكور، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات، قبل أن تتوالى الوفيات ليصل العدد إلى 4 كلهن نساء.

ورغم ايداع صاحب ” السناك ” السجن المدني بمراكش، غير انه لازال تقارير الطب الشرعي ومعها التحاليل المخبرية التي اجريت على الوجبة المسمومة، لم تعرف بعد نوع ” المادة” التي تسببت في هذه الفاجعة، التي شكلت يقضة للجهات الصحية والسلطات من اجل الحزم في مراقبة المطاعم والسناكات بربوع المملكة، وهو ما دفع بسلطات مراكش مباشرة بعد الواقعة التي التحرك في حملة واسعة تحت إشراف والي مراكش اسفي.