انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

2023-05-31 / 10:34
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هبة بريس - الرباط

انطلقت صباح يومه الإثنين، امتحانات الأولى بكالوريا بكافة المسالك، بمختلف مؤسسات الثانوية التأهيلية بالمملكة.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن وزارته هيأت جميع الشروط لمرور كافة الامتحانات في ظروف جيدة.

كما حرص الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، على تحذير المترشحين من اللجوء للغش، مشيرا الى أن وزارته باشرت عمليات تحسيسية والتنسيق مع السلطات الإقليمية و الأمنية لمحاربة الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية و الإلكترونية.

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