السعودية تعلن استقبال أول رحلة حجاج لهذه السنة

2023-05-22 / 09:45
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج العمرة السعودية، مساء أمس الأحد، استقبال أول رحلة حجاج هذا العام، في وقت يتوقع أن يتجاوز عدد الحجيج في موسم 2023 الـ 2 مليون شخص.

وقالت الوزارة في تغريدة بحسابها على تويتر أرفقتها بصور استقبال حجاج من بنغلاديش “وصول أوّل رحلة لحجّاج 1444هـ”.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): “وصلت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنغلاديش الشعبية، اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا”.

وأشارت إلى أن مبادرة “طريق مكة” هي “إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة”.

وأضافت أن الحجاج عند وصولهم الأراضي المقدسة “ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم”.

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