هل ستمكن الحكومة النساء القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالأبناء ؟

هبة بريس _ الرباط

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يروم تمكين الأمهات من الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائهم.

ويقترح الحزب تمكين الأمهات من الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائهم كالقيام بانجاز جواز السفر أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أوبطاقة الاستشفاء والتمدرس وغيرها من الوثائق الادارية المرتبطة بالأمور الاساسية المتعلقة بالأبناء بما يصون المصلحة الفضلى للطفل.

وجاء في المقترح أن الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، سيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون، سواء اثناء قيام العلاقة الزوجية، كحالات ترك الأب لبيت الزوجية أو بعد الطلاق واسناد الحضانة للأم، وهو ما يمنعها من الحصول على الوثائق الضرورية لأبنائها.

وأبرز الحزب في المذكرة التقديمية، أن مقترح القانون الجديد، يروم تجاوز نقائص مدونة الأسرة التي منحت الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.

وينص مقترح القانون الجديد، على نقل الولاية للأم في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، وكذلك اذا كان مبحوثا عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك.

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