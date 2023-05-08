طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل ال طقس حارا نسبيا بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي و جنوب البلاد.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة و التي ستكون كثيفة نوعا ما ومصحوبة بكتل ضبابية محلية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، و كذا بسواحل البحر الأبيض المتوسط و شمال الأقاليم الجنوبية.

وستبقى الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوبية، والجنوب-الشرقي ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و25 درجة بالقرب من السواحل الجنوبية، والجنوب-الشرقي و جنوب البلاد، وستكون ما بين 12 و18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وستكون درجات الحرارة خلال النهار دائما في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية، وهائجا ما بين المهدية والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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