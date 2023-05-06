إيطاليا… غلاء أسعار التذاكر يقلق أفراد الجالية ويحرمهم من زيارة عائلاتهم بالوطن الأم

2023-05-06 / 16:10
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تسود حالة من الغضب والإستياء في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، بسبب الإرتفاع القياسي في أسعار التذاكر.

وسجلت أسعار تذاكر السفر عبر الجو والبحر بين إيطاليا والمغرب ارتفاعا قياسيا بالتزامن مع “عملية مرحبا2023 ويشتكي مغاربة إيطاليا من غلاء تكلفة تذاكر السفر وارتفاعها بشكل لافت وغير معقول في أوقات الذروة حيث تستغل شركات الطيران والبواخر ظروف شريحة واسعة من أفراد الجالية الراغبين في قضاء إجازاتهم الصيفية في المغرب للرفع من أسعار تذاكرها .

وقال عدد من أفراد الجالية المقيمة بإيطاليا في اتصالات هاتفية بموقع هبة بريس أن أسعار التذاكر شهدت ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع السنة الماضية، مستغلين الإكراه الظرفي والضرورة التي تحتم على الجالية القدوم إلى الوطن لصلة الرحم مع أقاربهم وقضاء العطل الوطنية و الدينية بين أهلهم وذويهم. وفي هذا السياق، قال عدد من مغاربة إيطاليا ممن تحدثت إليهم “هبة بريس”، إن أثمنة تذاكر الطيران جد مرتفعة، وأن هناك عائلات مكونة من 5 أفراد، إذ يصعب عليها الذهاب إلى المغرب خلال فصل الصيف نظرا للارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الطيران.

وأضاف المشتكون أن هذا الوضع يؤثر سلبا على أبناءهم الذين يحرصون على استغلال فرصة الإجازة الصيفية لاطلاعهم على تقاليد وطنهم الأم وثقافتهم الإسلامية والعربية إلا أن غلاء اسعار التذاكر يجعلهم يراجعون أمر زيارتهم إلى أرض الوطن كل سنة.

إلى ذلك، يطالب أفراد الجالية المغربية بإيطاليا السلطات المسؤولة وعلى رأسها الوزارة الوصية، بالتدخل من أجل ايجاد حلول ناجعة لهذا المشكل خاصة وأن سلوك شركات الطيران والبواخر يتكرر كل سنة في أوج مرحلة قدوم الجالية إلى أرض الوطن.

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