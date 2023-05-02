حادث وفاة عاملة فلاحية بإسبانيا.. إحداث خلية تتبع

2023-05-02 / 11:04
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هبة بريس

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن إحداث خلية تتبع بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على إثر وفاة عاملة فلاحية موسمية مغربية في حادث انقلاب حافلة بمدينة ويلبا الإسبانية.

وأفادت الوزارة، أنه تم إحداث هذه الخلية يروم الوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع أسر الضحايا وتتبع إنفاذ القانون في بلد الاستقبال، وفقا للاتفاقات الجاري بها العمل بين المملكتين المغربية والاسبانية، لافتة إلى أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العاملة الموسمية المغربية وإصابة عاملات فلاحيات أخريات، جراء انقلاب الحافلة ببلدية ألمونتي الإسبانية.

وأكد المصدر ذاته أنه قد تم نقل جميع المصابات إلى مستشفيات ويلبا وإشبيلية، حيث تعبأت القنصلية العامة للمغرب بإشبيلية إلى جانب السلطات الإسبانية فور وقوع الحادث، من خلال التواجد الميداني وإحداث خلية تتبع على مستوى القنصلية العامة.

وأبرزت الوزارة أنه “حسب المعطيات الأولية، فإن أسباب الحادثة قد تكون عائدة لعدم وضوح الرؤية بسبب الضباب الكثيف”.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تؤازر الضحايا وأسرهن وتتابع عن كثب تطورات هذا الحادث.

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