نقابة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة

هبة بريس _ متابعة

ناشدت نقابة أطباء السودان المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة لوقف الصراع الدموي بالبلاد بين طرفي المكون العسكري.

وطالبت النقابة ، في بيان، أمس السبت، المجتمع الدولي لمساعدة البلاد على إنهاء الصراع الذي بدأ قبل أسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرة من انزلاق البلاد إلى “الهاوية والانهيار الكامل”، داعية الى الامتناع عن أي عمل يغذي الصراع ويزيد من اشتعاله وانتشاره في جميع أنحاء البلاد.

كما حثت المجتمع الدولي “للضغط من أجل تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم، ومنع المزيد من إراقة الدماء وانزلاق الصراع إلى حرب أهلية، وذلك من خلال العمل على وقف شامل لإطلاق النار واعتماد الحوار بوصفه طريقة لحل النزاعات”.

ودعت النقابة المجتمع الدولي للضغط على الطرفين لفتح معابر آمنة لنقل المساعدات والمصابين والجثث، وكذلك الالتزام بعدم الهجوم على المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف ومراقبة وقف إطلاق النار.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بالسودان بين طرفي المكون العسكري ، الجيش والدعم السريع، الى أكثر من 400 قتيل ونحو 3500 مصاب، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة السودانية.

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