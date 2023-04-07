إيطاليا : لقاء دبلوماسي يدعم العلاقات المغربية الأمريكية

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

استقبل القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي، ذ/ محمد خليل نظيرته القنصل العام الولايات المتحدة الأمريكية ،ذة / باوندزروبرتس وخلال هذا اللقاء الذي جرى صباح اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 بمقر قنصلية المغرب بنابولي، تناول المسؤولان سبل تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، بما في ذلك مصالحهما المشتركة في السلام والأمن والازدهار الإقليمي .

وشكل هذا الاجتماع، مناسبة لإعادة التأكيد على التزام البلدين بالعلاقات طويلة الأمد، التي تعود إلى سنة 1787، وهي السنة التي تم فيها توقيع معاهدة السلام والصداقة المغربية-الأمريكية.

وأكد الجانبان على الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك مصالحهما المشتركة في إقرار السلام و الأمن والازدهار الإقليمي.

كما استعرض الطرفان مختلف مجالات التعاون المستقبلي في إطار الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن.

وكما أشاد القنصل العام محمد خليل ونظيرته بالإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين و على الانفتاح الذي تتمتع به المملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وبهذه المناسبة، ناقش الجانبان أهمية تعزيز مجموعة من القضايا المختلفة التي تهم الاندماج والهوية وكذا سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل توطيد العلاقات المغربية الأمريكية.

وأبدى الجانبان، عزمهما على مواصلة التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وشددت الديبلوماسية الأمريكية على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة المغربية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستحضر محمد خليل والسيدة باندزروبرتس الإعلان المشترك الموقع من قبل المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي يكرس الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، فضلا عن مناقشتهما لسبل تعزيز هذا التعاون.

وأعرب محمد خليل و باوندزروبرتس عن دعمهما الثابت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، في قيادته للمسلسل السياسي المتعلق بالصحراء المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت السيدة باوندزروبرتس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذو مصداقية، باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة.

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