بايدن: بوتين ارتكب “جرائم حرب” وقرار المحكمة الجنائية “مبرر”
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.
و دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير شباط 2022. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بايدن للصحافيين “من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب”، في إشارة إلى بوتين.
وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال “أعتقد أن هذا مبرر”.
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10 تعليقات
قرار صائب لكن يجب على المحكمة الدولية الجنائية ان تصدر اوامرها بتوقيف كل قادة الدول الذين ارتكبوا مجازر في الدول الضعيفة..
بوتين لا يتنقل الى الدول الاخرى كيف يمكن اعتقاله…
يجب اعتقال كذالك الرؤساء والزعماء السابقين الذين تسببوا في سنوات الدول الاخرى…
ما فعله بوتين من جرائم حرب ضد الإنسانية في اوكرانيا لا يغتفر له ..
وماذا نقول عن المجازر التي تقع في فلسطين وارضهم تغتصب من الكيان. وكذلك سوريا. العراق. باكستان. وغيرها ..
أمريكا والناتو يريدون اسقاط روسيا واضعافها ولكن هيهات روسيا ليست بالسهلة …
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين..
ربما بداية الحرب العالمية الثالثة …
كيف يتم تنفيذ هذا القرار ..
على روسيا ان تدفع ثمن فعلتها..