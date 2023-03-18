بايدن: بوتين ارتكب “جرائم حرب” وقرار المحكمة الجنائية “مبرر”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

و دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير شباط 2022. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بايدن للصحافيين “من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب”، في إشارة إلى بوتين.

وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال “أعتقد أن هذا مبرر”.

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