تحرش جوي” ينتهي بتحطم طائرتين أمريكية وروسية

2023-03-14 / 18:53
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هبة بريس _ وكالات

قالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي 27 اصطدمت بطائرة أمريكية مسيرة، من طراز ريبر أم كيو 9، فوق البحر الأسود ما أدى إلى تحطمهما.

وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأمريكي في أوروبا وأفريقيا “كانت طائرتنا (أم كيو 9) تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها، في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين”.

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