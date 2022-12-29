وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض

2022-12-29 / 20:18
35
هبة بريس

أعلن في البرازيل الخميس رسميا عن وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض.

وتوفي “بيليه” الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور اليوم الخميس عن 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استنفار أمني بولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة .

استنفار أمني بولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة…

2022-12-31 / 23:21
Photo of أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين إحتفالات رأس السنة

أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين إحتفالات رأس السنة

2022-12-31 / 22:12
Photo of المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

2022-12-31 / 21:30
Photo of الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

2022-12-31 / 21:04
Photo of الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق ل”الاعتقال التعسفي”

الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق…

2022-12-31 / 20:44
Photo of بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ..الملك محمد السادس يتبادل التهاني مع قادة الدول والحكومات

بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ..الملك محمد السادس يتبادل التهاني…

2022-12-31 / 20:29
Photo of (عاجل) بسبب كورونا ..المغرب يغلق مطاراته في وجه القادمين من الصين

(عاجل) بسبب كورونا ..المغرب يغلق مطاراته في وجه القادمين…

2022-12-31 / 19:44
Photo of البيضاء ..ترتيبات أمنية ووسائل مادية ولوجستية لحماية المواطنين بمناسبة رأس السنة الميلادية

البيضاء ..ترتيبات أمنية ووسائل مادية ولوجستية لحماية المواطنين بمناسبة…

2022-12-31 / 19:16
Photo of فعاليات أمازيغية تضغط بخطوة رمزية لإقرار رأس السنة الأمازيغية

فعاليات أمازيغية تضغط بخطوة رمزية لإقرار رأس السنة الأمازيغية

2022-12-31 / 19:05
Photo of استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة ( صور + فيديو)

استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة (…

2022-12-31 / 19:00

‫35 تعليقات

  1. وداعاً بيليه امتعت الاجيال السابقة وقدمت لنا البرازيل ولكن يجب الحفاظ على هيبتها ..

  7. البقاء والدوام لله وحده لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…

  12. لا يختار الموت … لكنه عاش حياة طويلة وجميلة 82 سنة … مات أسطورة كرة قدم ، لكنه سيعيش إلى الأبد في قلوب مشجعي كرة القدم …
    خالص التعازي للعائلة والأصدقاء والمعارف 🙏

  13. لا يختار الموت … لكنه عاش حياة طويلة وجميلة 82 سنة … مات أسطورة كرة قدم ، لكنه سيعيش إلى الأبد في قلوب مشجعي كرة القدم …
    خالص التعازي للعائلة والأصدقاء والمعارف 🙏

  15. البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وارزق دويه الصبر والسلوان.بعيدا عن لعبة الفقراء فقد كان قدوة في أشياء أخرى تتمثل في التواضع و التربية وحسن الأخلاق والإحساس بالآخر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق