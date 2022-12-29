وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض

هبة بريس

أعلن في البرازيل الخميس رسميا عن وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض.

وتوفي “بيليه” الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور اليوم الخميس عن 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

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