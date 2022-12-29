وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض
هبة بريس
أعلن في البرازيل الخميس رسميا عن وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض.
وتوفي “بيليه” الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور اليوم الخميس عن 82 عاما.
وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.
وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.
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المجموع 11 آراء
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35 تعليقات
وداعاً بيليه امتعت الاجيال السابقة وقدمت لنا البرازيل ولكن يجب الحفاظ على هيبتها ..
وداعا اسطورة التاريخ . رحمة الله تعالى عليك ..
بيليه من الاساطير التي لن تتكرر
وداعا يا ملك. الله يرحمك يا عظيم
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
البقاء والدوام لله وحده لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
هالاند : كل يفعل ﻼعبي كرة القدم الان ، فعله بيليه قبلهم
الاسطورة بيليه كان اعظم مشارس في التاريخ. ..
الافضل بالتاريخ في ذمة الله
اساطير كرة القدم لن ننساهم ابداا..
لا يختار الموت … لكنه عاش حياة طويلة وجميلة 82 سنة … مات أسطورة كرة قدم ، لكنه سيعيش إلى الأبد في قلوب مشجعي كرة القدم …
خالص التعازي للعائلة والأصدقاء والمعارف 🙏
لا يختار الموت … لكنه عاش حياة طويلة وجميلة 82 سنة … مات أسطورة كرة قدم ، لكنه سيعيش إلى الأبد في قلوب مشجعي كرة القدم …
خالص التعازي للعائلة والأصدقاء والمعارف 🙏
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ..
البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وارزق دويه الصبر والسلوان.بعيدا عن لعبة الفقراء فقد كان قدوة في أشياء أخرى تتمثل في التواضع و التربية وحسن الأخلاق والإحساس بالآخر