وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض
هبة بريس
أعلن في البرازيل الخميس رسميا عن وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه” بعد صراع مع المرض.
وتوفي “بيليه” الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور اليوم الخميس عن 82 عاما.
وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.
وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.
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المجموع 11 آراء
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35 تعليقات
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته كرة القدم تودع أسطورة من اساطيرها
رغم أن النبأ كان متوقعاً إلا أنه يظل مفجعاً رحل بيليه وتيتمت كرة القدم من جديد أحر العزاء لكل العالم الكروي.
الخسارة الحقيقية ان تكون جنة عرضها السمــٰوات والأرض ليس لك مكان فيها..
نسأل الله أن يصلح حالنا
جعلني الله وإياكم من أهل الجنة 🤲♥️
افضل لاعب في تاريخ كرة القدم و الكل ياتي بعده
عندما استشهد اللاعب الفلسطيني برصاص الإحتلال الاسرائيلي لا أحد تكلم عنه 🤌
كادل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ارقد بسلام ستبقى اسطوره خالده
ليس وحسب بيليه الكل سيرحل وداعا بيليه وكانها ليلة مرت وطلعت شمسها في الصباح المشرق 👏
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته
اللهم ارحمه واغفر له..
سبحان الله الذي لا اله الا هوا وحده لا شريك له. سبحان الحي الذي لا يموت.
نسئل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة
وفاه اعضم لاعب في كاس العالم ٣ مرات ❤️❤️❤️
له الرحمة والمغفرة ستظل في قلوبنا يا أسطورة السامبا والعالم
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته
انتهت حقبت كرة القدم تبقى
رونالدو
ميسي
بليه اسطورة كرة القدم في العالم وكان نجم الكرة ..
وداعاً يابيليه اسطوره السامبا تاريخيا 😔💔
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجعل مثواه الجنة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب
مات وكتب افضل تاريخ الكرة البرازيلية الذي توج بثلاث كؤووس العالم ..
الأسطورة التي ختمت كرة القدم للأبد وداعاً ياأسطورة الجوهرة السوداء بيليه قدمت مسيرة فنية وسحرية وأمتعت الكثير ..