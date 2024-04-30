الناظور .. شاطئ رأس الماء يلفظ جث.ة شاب جزائري

2024-04-30 / 15:06
0

هبة بريس – وجدة

أفادت مصادر مطلعة، أنه عثر يوم السبت الماضي، على جثة شخص، لفظها البحر بشاطئ رأس الماء بإقليم الناظور.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جثة الشاب، التي تم العثور عليها على الشاطئ، كانت قد بلغت مرحلة متقدمة من التحلل.

وتابعت، أن الموضوع خلق استنفارا كبيرا لدى مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق في هذا الشأن للكشف عن ملابسات الواقعة، حيث تم نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناضور.

وهذا، حسب حسن عماري رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فالجثة المتحللة من المرجح هي لشاب جزائري (ت.ر، 19 سنة) مقيم بمدينة مغنية، انطلق من شاطئ مرسى بلمهيدي المتاخم لشاطئ السعيدية، حيث قامت عائلته بالإبلاغ عليه، وكلفت الجمعية المغربية قصد القيام بالإجراءات القانونية المعمولة بها من تبوث للهوية، قصد تسليمه عبر المعبر الحدودي المغلق زوج بغال.

2024-04-30 / 15:06
0

مقالات ذات صلة

مراكش: إيداع مالك ”سناك” السجن بعد وفاة شخص وتسمم…

2024-04-30 / 17:37

17 قت.يلا و2894 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2024-04-30 / 17:13

أمن مطار الرباط يوقف نائب جماعة تطوان بسبب تهم…

2024-04-30 / 16:56

انزكان : شقيق مسؤول امني “متوفي “يشتكي للحموشي والنيابة…

2024-04-30 / 16:00

البيضاء.. مصرع شخصين في حادث سير خطير أمام ملعب…

2024-04-30 / 13:37

انتخاب خبير مغربي رئيس اللجنة العلمية للأمن السيبراني الأفريقي

2024-04-30 / 13:23

نشرة انذارية: أمطار رعدية قوية غدا الأربعاء بعدد من…

2024-04-30 / 13:21

الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف “مخمور” عرض مواطنين للخطر

2024-04-30 / 11:25

البحرية الملكية تنقذ 81 “حراكا” بسواحل الداخلة

2024-04-30 / 10:54

صفرو.. درك المنزل يطيح بقا.تل تلميذة بـ”طعنة سكين”

2024-04-30 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى