الناظور .. شاطئ رأس الماء يلفظ جث.ة شاب جزائري

هبة بريس – وجدة

أفادت مصادر مطلعة، أنه عثر يوم السبت الماضي، على جثة شخص، لفظها البحر بشاطئ رأس الماء بإقليم الناظور.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جثة الشاب، التي تم العثور عليها على الشاطئ، كانت قد بلغت مرحلة متقدمة من التحلل.

وتابعت، أن الموضوع خلق استنفارا كبيرا لدى مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق في هذا الشأن للكشف عن ملابسات الواقعة، حيث تم نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناضور.

وهذا، حسب حسن عماري رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فالجثة المتحللة من المرجح هي لشاب جزائري (ت.ر، 19 سنة) مقيم بمدينة مغنية، انطلق من شاطئ مرسى بلمهيدي المتاخم لشاطئ السعيدية، حيث قامت عائلته بالإبلاغ عليه، وكلفت الجمعية المغربية قصد القيام بالإجراءات القانونية المعمولة بها من تبوث للهوية، قصد تسليمه عبر المعبر الحدودي المغلق زوج بغال.