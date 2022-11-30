منتخب تونس يفوز على فرنسا بهدف الخزري ويودع المونديال

2022-11-30 / 18:24
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هبة بريس _

حقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على حساب نظيره فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

سجل هدف منتخب تونس اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة في واحدة من أجمل عروض نسور قرطاج عبر تاريخهم في نهائيات كأس العالم.

بهذه النتيجة تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقي 3.

بينما تواجد منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

بينما حجز منتخب تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين وتسجيل هدفين وتلقي هدفاً.

وجاء منتخب الدنمارك في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة وجمعها من تعادل وحيد وخسارة مباراتين وتسجيل هدف واحد وتلقي 3 أهداف

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‫16 تعليقات

  1. تاراه بحالا فرنسا لي تقصات وتونس لي تأهلات الهربة فلخر ديال الماتش

  2. سيناريو المغرب في مونديال فرنسا يتكرر اليوم مع تونس ، اكتساح لسكوتلندا و فوز غير متوقع للنورويج على البرازيل !!! عجل بخروج الاسود رغم التألق

  4. لعبو والله بالقلب وشرفو تونس الإقصاء مر لكن الفوز على بطل العالم بحد ذاته إنجاز تاريخي

  5. ضيعو التأهل بسبب لعبهم الخواف ماتش أستراليا كان فالمتناول و ضيع داك 14 شحال من انفراد ضد دانمارك

  7. بيت صحيح حيت كرة راجعة من المدافع وكريزمان مادارش شي حركة فاش كان متسلل

  9. تونس تقهر فرنسا، انتصار للتاريخ حتى لو لم تتأهل النسور إلى الدور الثاني،

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