منتخب يفوز على فرنسا بهدف الخزري ويودع المونديال

هبة بريس _

حقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على حساب نظيره فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

سجل هدف منتخب تونس اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة في واحدة من أجمل عروض نسور قرطاج عبر تاريخهم في نهائيات كأس العالم.

بهذه النتيجة تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقي 3.

بينما تواجد منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

بينما حجز منتخب تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين وتسجيل هدفين وتلقي هدفاً.

وجاء منتخب الدنمارك في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة وجمعها من تعادل وحيد وخسارة مباراتين وتسجيل هدف واحد وتلقي 3 أهداف

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