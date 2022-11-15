قرار منع بيع الأبقار الحلوب يفتح النقاش داخل البرلمان

2022-11-15 / 18:58
0
هبة بريس _ الرباط

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتراجع عن قرار الحكومة منع بيع الأبقار للذبح، من أجل الحفاظ على الأبقار الحلوب في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف.

وسجل النواب المنتمون لمختلف الفرق النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القرار الذي جاء مفاجئا خلف صدمة كبيرة لدى الفلاحين، لا سيما الصغار منهم الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة بعد أشهر من تسمين الأبقار الذي كلفهم غاليا في ظل ارتفاع أثمان الأعلاف، بحسب ما ذكر موقع “اليوم 24″ المغربي”.

وحذر النواب من أن قرار منع بيع أبقار التسمين في الأسواق سيدفع إلى انتشار الذبح السري في مختلف جهات المملكة.

وردا على هذا الموضوع، أكد وزير الفلاحة محمد صديقي، أن هذا القرار جاء للمحافظة على قطيع الأبقار الحلوب، مذكرا بأن الدولة كانت قدمت دعما للفلاحين عن كل بقرة قدره 4000 درهم.

وقال صديقي، إن الأبقار المعنية تشكل رأس مال “ومايمكنش ناكلو رأس المال”، مؤكدا أن الدولة تقوم بتقديم عدد من أنواع الدعم لمنتجي الحليب للحفاظ على هذه الأبقار، لا سيما دعم الشعير والأعلاف المركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مخالفات السير لأسبوع تضخ 793 مليونا في خزينة الدولة

مخالفات السير لأسبوع تضخ 793 مليونا في خزينة الدولة

2022-11-15 / 19:40
Photo of وهبي : المغرب تقدم بخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

وهبي : المغرب تقدم بخطوات كبيرة في مجال حقوق…

2022-11-15 / 19:09
Photo of تقرير أميركي يسلط الضوء على “قمع الأقليات الدينية بالجزائر”

تقرير أميركي يسلط الضوء على “قمع الأقليات الدينية بالجزائر”

2022-11-15 / 18:39
Photo of مرة أخرى..تأجيل البت في ملف حامي الدين

مرة أخرى..تأجيل البت في ملف حامي الدين

2022-11-15 / 18:10
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة 

2022-11-15 / 16:45
Photo of في اليوم الوطني للإعلام.. جمعية تطالب بالعناية بالعنصر البشري

في اليوم الوطني للإعلام.. جمعية تطالب بالعناية بالعنصر البشري

2022-11-15 / 14:44
Photo of “للكليان فقط”.. بقالون يبيعون الحليب ب”المحسوبية والزبونية”

“للكليان فقط”.. بقالون يبيعون الحليب ب”المحسوبية والزبونية”

2022-11-15 / 13:22
Photo of المشروع الوطني للقراءة.. وزارة بنموسى تطلق الدورة الأولى

المشروع الوطني للقراءة.. وزارة بنموسى تطلق الدورة الأولى

2022-11-15 / 11:02
Photo of سرقوا مبلغا ماليا مهما من خزنة منزل.. إيقاف 4 أشخاص ببرشيد

سرقوا مبلغا ماليا مهما من خزنة منزل.. إيقاف 4…

2022-11-15 / 10:30
Photo of وفاة شخص كان في ضيافة أمن طنجة

وفاة شخص كان في ضيافة أمن طنجة

2022-11-15 / 09:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق