أوكرانيا تحتفل باستعادة خيرسون والكرملين ينفي “الهزيمة”

هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قواته إلى مدينة خيرسون، بعد انسحاب القوات الروسية منها، بأنه “يوم تاريخي”.

ورحبت حشود مبتهجة بالجنود الذين يبدو أنهم تسلموا زمام الأمور من الاحتلال الروسي دون إطلاق رصاصة واحدة.

وقال زيلينسكي إن قوات خاصة موجودة الآن في وسط خيرسون، بينما ينتظر آخرون على مشارف المدينة.

وقال الكرملين إن جميع قواته قد انسحبت الآن إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، لكنه يستمر في التأكيد على أن هذا لا يمثل “هزيمة”.

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