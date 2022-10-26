أكادير : كليات جامعة إين زهر تعيش إرتباكا وطلبتها تائهون

2022-10-26 / 13:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه عدد من الطلبة والطالبات منذ بداية الموسم الجامعي الجاري، التيه بين اقسام إدارات كلياتهم، خصوصا منهم الفئة التي تقدمت بطلبات تغيير المسلك، هؤلاء الى حدود الاسبوع الاخير من شهر أكتوبر ، لم يتوصلوا بالجواب من عمادة كلياتهم .

وضعية جعلت الطلبة يدخلون في مرحلة التيه، لا يعرفون أي دروس يحضرون إليها، هل دروس هذا المسلك أو ذاك..

عمداء الكليات ، بالرغم من علمهم بتلك المشاكل التي يتخبط فيها طلاب الجامعة، والتي تهدد سنتهم الجامعية ، لإزالو لم يقوموا بدعوة اللجنة المنصوص عليها في القانون، ذات الاختصاص، للبث في طلبات الطلبة دون أي مبرر.

هؤلاء الطلبة يتوجهون يوميا إلى العمادة لمعرفة مصير طلباتهم، دون جدوى، وفي كل مرة يسمعون نفس الجواب : “سيرو عند منسق المسلك”.

فهل ستتدخل الوزارة الوصية من أجل فتح هذه الإشكالية التي قايلها الطلية في بداية موسمهم الجامعي؟؟.

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