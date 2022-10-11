إيطاليا :ارتياح الجالية بسبب نجاح منظومة أخد المواعيد بقنصلية المغرب ببولونيا 

2022-10-11 / 12:39
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقد قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في قضية إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين أينما كانوا…وبالتالي فإننا لن نرضى أبدا بأن يأتي أحدهم ليسبح ضد تيار التوجيهات الملكية السامية ،في إطار تجويد وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية،إعتمدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بولونيا بإيطاليا، ابتداء من 22 مارس 2022 تفعيل منظومة إلكترونية لأخد المواعيد المسبقة،لقضاء مصالح المواطنين، لتحسين وتقريب الخدمات القنصلية وتقليص وقت الانتظار وتوفير ظروف إستقبال جيدة.

وفي هدا السياق أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخططا لإصلاح المنظومة القنصلية ،وفي إطار ورشها الإصلاحي العميق الذي يهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يجعل تجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها ،وينبني على تحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات والرفع من جودة الخدمات عبر تبسيط واعتماد التدبير الرقمي. ومن جهة أخرى، ومن باب فضيلة الاعتراف، فإنه من الواجب تقديم عبارات الشكر والتنويه لبعض الشرفاء داخل القنصلية سواء كانوا من الموظفين أو الأعوان المحليين رجالا و نساء.. وذلك نظير مجهوداتهم الجبارة بكل إخلاص وتفان في سبيل خدمة مصالح المواطنين تحت إشراف القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا ذ/ سعيد الجزواني حيت يقومون بمجهوداتهم الجبارة لقضاء مصالح الجالية ومساعداتهم لأخد المواعيد بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقنون ذالك، الأمر الذي يستحقون عليه كل الشكر والتنويه والإشادة، رغم الظرفية الصعبة المتمثلة في عدم تجاوب وانضباط بعض المواطنين.

وحسب الشهادات التي تم الاطلاع عليها فإن المرتفقين لمسو تحسن في عمل القنصلية وفق ما إستقيناه من تصريحات عدد من المهاجرين فإن الكل يشهد بالكفاءة المهنية للقنصل العام” نظرا للمستوى الرفيع للخدمات الذي أصبحت تقدمه القنصلية المغربية لرعايا صاحب الجلالة .

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