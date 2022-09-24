الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

2022-09-24 / 19:50
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هبة بريس ـ رياضة

تعاقد نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع المدرب التونسي منذر الكبير خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي.

وذكر النادي ، في بلاغ نشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المدرب الجديد سيشرف على العارضة التقنية للفريق بعقد يمتد لموسمين رياضيين.

وكان نادي “النسور الخضر” قد أعلن، في 21 شتنبر الجاري، إنفصاله عن المدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتراضي، وكذا إنهاء مهمة اللجنة التقنية والمكونة من هلال الطير وعبد الإله فهمي.

يذكر أن نادي الرجاء الرياضي يحتل المركز ال 11 في ترتيب البطولة الاحترافية “إنوي” برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين، فيما إنهزم في مباراة واحدة.

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