الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير
هبة بريس ـ رياضة
تعاقد نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع المدرب التونسي منذر الكبير خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي.
وذكر النادي ، في بلاغ نشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المدرب الجديد سيشرف على العارضة التقنية للفريق بعقد يمتد لموسمين رياضيين.
وكان نادي “النسور الخضر” قد أعلن، في 21 شتنبر الجاري، إنفصاله عن المدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتراضي، وكذا إنهاء مهمة اللجنة التقنية والمكونة من هلال الطير وعبد الإله فهمي.
يذكر أن نادي الرجاء الرياضي يحتل المركز ال 11 في ترتيب البطولة الاحترافية “إنوي” برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين، فيما إنهزم في مباراة واحدة.
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20 تعليقات
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اختيار فالمستوى
يدوز وقتو او يمشي
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
مدرب ممتاز سيقدم الاضافة للفريق
هنيأ لكم إن شاء الله بالتوفيق و النجاح
مدرب فالمستوى وكل الدعم
افريقيا في جيب
ياا ربي نكون غير كانحلم
انا لله و انا اليه راجعون. ههه
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
مدرب مقتدر
الله اكبر
الله ارحمك يا الرجاء
واش المدربين د المغريب نقارضو
هنيئا للرجال بالتوفيق ان شاء الله
ها الغدر بدااااا 😂
أقول لكم إن لله وإن إليه راجعون
الله يصبرنا
بالتوفيق