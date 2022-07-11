تازة.. وكالة ” الماء و الكهرباء” تفند معلومات متداولة حول انقطاع الماء

ع محياوي _ هبة بريس

على اثر ما المعلومات المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي حول انقطاع الماء بأحياء مدينة تازة؛ علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتازة عبأت كل إمكانياتها قبل يوم العيد و بعده لتزويد جميع أحياء مدينة تازة بالماء الشروب يوم عيد الأضحى بالنظر إلى أهمية هذه المناسبة العظيمة .

المصدر ذاته أوضح أن أجواء العيد مرت في ظروف عادية بدون انقطاع للماء.

وتابع المصدر لـ ” هبة بريس ” أن أجواء العيد بمدينة تازة عاشت بدون انقطاع للماء، و هذا راجع للخدمات المتواصلة للوكالة المستقلة لتوزيع و الماء التي تبدل جهدا كبيرا بشكل منتظم ومتواصل فبالأحرى فترة يوم عيد الأضحى.

هذا وقد ربطت ” هبة بريس ” الاتصال بمصلحة المداومة بـ”الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة ” للتأكد لاستجلاء الحقيقة والخبر الصحيح؛ فكان جوابها “الأمور مرت في أجواء عادية بدون انقطاع للماء في جل أحياء تازة لافتة إلى أن الاضطرابات التي تعرفها شبكة التوزيع وقت الدروة و خصوصا عند اقبال معظم الزبناء على استهلاك الماء في نفس الفترة لا يمكن تسميته ب” انقطاعات” بل يكون هناك نقص في الصبيب نتيجة الضغط ؛ و هذا شيء طبيعي بحكم أن كل شبكات التوزيع ليست مصممة لهذا الغرض .

وفي هذا الإطار وللحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد ساكنة تازة بالماء الصالح للشرب ، تهيب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتازة مختلف الفاعلين و المواطنات و المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب و استعماله بشكل مسؤول و معقلن .

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