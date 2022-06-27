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جمهورية التشيك تؤيد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

2022-06-27 / 21:46
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان وحكومة البلاد يؤيدان انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وقال رئيس الوزراء التشيكي للصحفيين الاثنين، إنه “خلال اجتماعنا مع السيد الرئيس اليوم بحثنا إلى جانب الأمور الأخرى، مسألة تقديم السويد وفنلندا الطلبين للعضوية في الناتو”.

وأضاف أن “السيد الرئيس وحكومتنا يؤيدان هذه الفكرة بشكل كامل. وهو كلفني بصفتي رئيسا للوفد التشيكي بأن ننقل موافقتنا إلى باقي المشاركين في قمة الناتو بمدريد التي تنطلق غدا”.

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا طلبين للحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا طرحت شروطها للموافقة على عضوية البلدين، متهمة اياهما بـ”إيواء الإرهابيين

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‫10 تعليقات

  1. يريدون الحرب بين فنلندا والسويد واكرنيا من أجل استنزاف قوة روسيا عسكريا والاقتصاديا وهذا من أجل توسع نشاط أوروبا ..

  2. لماذا لم يتم قبول اوكرانيا في الحلف لان قبول عضويتها يتطلب اكثر من سنين . والسويد و فنلندا في الحين.. إزدواجية المواقف..

  4. الناتو وأمريكا يريدون فرض هيمنتهم على العالم ليبقوا يعيشون في رفاهية مع شعوبهم على حساب الدول الضعيفة والفقيرة..

  5. دخول روسيا الغير متوقعة في حرب مع اوكرانيا اثار مخاوف الكثير من الدول المجاورة لطلب الحماية الاستباقية من الناتو اي تهديد محتمل.. .

  8. امريكا والغرب يرغبون توغل روسيا والقضاء عليها كليا باستنزاف قوتها لأنها تشكل عليهم خطرا مستقبليا..

  10. العالم يعرف تغيرات جذرية وان بقي الحال هكذا سوف تقوم حرب عالمية ثالثة..

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