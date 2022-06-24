الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

هبة بريس - وكالات

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 ماي بنيران القوات الإسرائيلية.

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف: “جميع المعلومات التي جمعناها -بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني- تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي السمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية”.

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