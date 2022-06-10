وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في حادث سير
هبة بريس _ متابعة
توفي لاعب منتخب الجزائر للمحليين، لكرة القدم، بلال بن حمودة، في حادث سير، وقع ليل الخميس، مباشرة بعد مشاركته في مباراة دولية ودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سجل هدفاً في الفوز بثلاثية نظيفة، بحسب ما أعلن ناديه اتحاد الجزائر ،الجمعة.
وكتب النادي “تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة. راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.. ستبقى في قلوبنا بلال
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19 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته والشعب الجزائري الشقيق.
لقد خلف وفاة لاعب منتخب الجزائري بلال بن حمودة اثرا كبيرا وحزنا في نفوس المغاربة بصفة خاصة وللشعب الجزايري بصفة عامة. إن لله وإن إليه راجعون.
كان لاعبا في المستوى المطلوب حيث له طريقة اللعب طاكتيكية رحم الله الفقيد الراحل بلال بن حمودة وغغر آلله له..
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب
كل نفس ذائقة الموت ولكن لاداعي للسرعة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هاهي نتيجة السرعة المفرطة القاتلة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
على ما أظن أنه كان في حالة سكر مما أدى به إلى عدم السيطرة على السياقة…
يجب احترام قانون السير حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها هذآ درس لمن يتعدى حدود السرعة المفرطة القاتلة وهذا ما أدى إلى للاعب بلال بن حمودة في حادثة سير مروعة وذهب ضحيتها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان لاعبا في قائمة المستوى المطلوب حيث كان يمتاز بسلوك واخلاق وطيبوبة ولكن للاسف الشديد خطفته الموت من أيدينا..
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد كان لاعبا في المستوى الجيد تحتوي مسيرته الرياضية بامتياز جيد جداً..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
هذا قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت.
إنه في مقتضى عمره أخذته منا الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
سيبقى بلال بن حمودة راسخا في عقولنا لقد خلف وفاته حزنا عميقا…
قلوبنا مع الشعب الجزائري لفقدان لاعبهم بلال بن حمودة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إثر سماعنا هذآ الخبر المؤلم والمحزن وفاة للاعب بلال بن حمودة نرفع لهم احر التعازي والمواساة للشعب الجزائري لفقدان لاعبهم بلال بن حمودة..