وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في حادث سير

2022-06-10 / 21:12
19
هبة بريس _ متابعة

توفي لاعب منتخب الجزائر للمحليين، لكرة القدم، بلال بن حمودة، في حادث سير، وقع ليل الخميس، مباشرة بعد مشاركته في مباراة دولية ودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سجل هدفاً في الفوز بثلاثية نظيفة، بحسب ما أعلن ناديه اتحاد الجزائر ،الجمعة.

وكتب النادي “تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة. راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.. ستبقى في قلوبنا بلال

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي للفروسية المهماز الفضي

أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي…

2022-06-10 / 17:56
Photo of المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي مركزا اضافيا

المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي…

2022-06-10 / 13:20
Photo of كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات المانحة” فيديو”

كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات…

2022-06-10 / 11:26
Photo of المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة الصالات

المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة…

2022-06-10 / 10:21
Photo of المنتخب الوطني يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوب أفريقيا في تصفيات “كان 2023”

المنتخب الوطني يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوب أفريقيا…

2022-06-09 / 22:16
Photo of الكاف تنشر قائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا من حيث التكوين وسط سيطرة مغربية

الكاف تنشر قائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا من حيث…

2022-06-09 / 13:51
Photo of خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من الجماهير الحضور بكثافة لدعمنا”

خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من…

2022-06-09 / 11:05
Photo of اللجنة الأولمبية تحفز الأبطال المغاربة ب100 ألف درهم للفوز بذهبية ألعاب وهران

اللجنة الأولمبية تحفز الأبطال المغاربة ب100 ألف درهم للفوز…

2022-06-08 / 12:00
Photo of حكيمي الأول عربيا ضمن قائمة أغلى 100 لاعب كرة قدم

حكيمي الأول عربيا ضمن قائمة أغلى 100 لاعب كرة…

2022-06-08 / 10:51
Photo of أسود القاعة ينهون استعداداتهم للبطولة العربية بفوز عريض على جزر القمر

أسود القاعة ينهون استعداداتهم للبطولة العربية بفوز عريض على…

2022-06-07 / 13:30

‫19 تعليقات

  1. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

  4. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

  5. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته والشعب الجزائري الشقيق.

  6. لقد خلف وفاة لاعب منتخب الجزائري بلال بن حمودة اثرا كبيرا وحزنا في نفوس المغاربة بصفة خاصة وللشعب الجزايري بصفة عامة. إن لله وإن إليه راجعون.

  7. كان لاعبا في المستوى المطلوب حيث له طريقة اللعب طاكتيكية رحم الله الفقيد الراحل بلال بن حمودة وغغر آلله له..

  8. اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب

  9. كل نفس ذائقة الموت ولكن لاداعي للسرعة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هاهي نتيجة السرعة المفرطة القاتلة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  11. يجب احترام قانون السير حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها هذآ درس لمن يتعدى حدود السرعة المفرطة القاتلة وهذا ما أدى إلى للاعب بلال بن حمودة في حادثة سير مروعة وذهب ضحيتها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  12. كان لاعبا في قائمة المستوى المطلوب حيث كان يمتاز بسلوك واخلاق وطيبوبة ولكن للاسف الشديد خطفته الموت من أيدينا..

  13. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد كان لاعبا في المستوى الجيد تحتوي مسيرته الرياضية بامتياز جيد جداً..

  14. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.

  16. إنه في مقتضى عمره أخذته منا الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  18. قلوبنا مع الشعب الجزائري لفقدان لاعبهم بلال بن حمودة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  19. إثر سماعنا هذآ الخبر المؤلم والمحزن وفاة للاعب بلال بن حمودة نرفع لهم احر التعازي والمواساة للشعب الجزائري لفقدان لاعبهم بلال بن حمودة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق