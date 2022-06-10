وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في حادث سير

هبة بريس _ متابعة

توفي لاعب منتخب الجزائر للمحليين، لكرة القدم، بلال بن حمودة، في حادث سير، وقع ليل الخميس، مباشرة بعد مشاركته في مباراة دولية ودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سجل هدفاً في الفوز بثلاثية نظيفة، بحسب ما أعلن ناديه اتحاد الجزائر ،الجمعة.

وكتب النادي “تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة. راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.. ستبقى في قلوبنا بلال

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