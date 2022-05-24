الإمارات ترصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

2022-05-24 / 16:49
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا.

وأشارت إلى أن السيدة المصابة تتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.

وأكد بيان الوزارة أن الجهات الصحية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

وأوضحت أن السلطات تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان وقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.

وناشدت الوزارة المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة في هذا الصدد.

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