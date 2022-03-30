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فرنسا مستعدة لبحث الضمانات الأمنية مع أوكرانيا

2022-03-30 / 9:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس مستعدة لبحث القضايا المتعلقة بضمانات أمن أوكرانيا مع كييف
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وقال الوزير الفرنسي في حوار مع قناة “فرانس-24”: “الرئيس زيلينسكي يعرف أننا منفتحون على العمل معه بشأن الضمانات. لكن المشكلة هي أن هذا يتطلب مفاوضات حقيقية. وسيكون الحدث الهام اجتماع زيلينسكي وبوتين”.

واعتبر لودريان أن كييف اتخذت “خطوة سياسية جادة إلى الأمام” من خلال إعلانها عن الاستعداد للعمل على مفهوم حياد أوكرانيا.

وأضاف: “لكن في نفس الوقت من الضروري تحديد مستوى هذا الحياد وهذا الشيء غير موجود حتى الآن”.

وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ مثل هذه الخطوة، سيكون من الضروري تعديل دستور أوكرانيا وإجراء استفتاء حول هذا الموضوع، وهذا شيء مستحيل خلال تواجد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ورفض لودريان الإجابة على سؤال حول ما إذا كان من الممكن حل الصراع بالتخلي عن مطالبة كييف بشبه جزيرة القرم ودونباس. وقال: “لا أريد أن أتفاوض نيابة عن الأوكرانيين، عليهم أن يتفاوضوا هم أنفسهم مع روسيا”

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