بايدن يصل بروكسل للمشاركة في 3 قمم حول أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

حطت الطائرة “إير فورس وان” التي تقل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بروكسل، الأربعاء، وفق مشاهد بثتها شبكة “سي أن أن”.

ويسعى بايدن إلى تمتين وحدة الموقف الغربي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويشارك، الخميس، في ثلاث قمم دولية لحلف شمال الأطلسي.

وأكد الرئيس الأميركي عشية بدء جولته الأوروبية قوله: “سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى”.

ويعقد بايدن ونظراؤه في أوروبا قمة لحلف “الناتو” وقمة لـ”مجموعة السبع”، وأخرى للاتحاد الأوروبي دعي إليها بايدن.

وسيتنقل الرئيس الأميركي من قمة إلى قمة في غضون 12 ساعة فقط وسط انسجام حول القضايا الرئيسية، وخلافات أخرى عميقة يمكن تجاوزها.

وتقول شبكة ” سي أن أن” إن رحلة بايدن تمثل “لحظة للرئيس الأميركي لتولي قيادة الغرب الموحد”، وسوف يستغلها لإظهار الوفاء بتعهده خلال حملة الرئاسة باستعادة القيادة الأميركية وإصلاح التحالفات المنهارة.

وسيكون إظهار الوحدة أيضا حدثا مهما لحلف “الناتو”، فالقمة التي سيشارك فيها نحو 30 دولة ستكون “فرصة لإظهار علني أن واشنطن تتشاور مع حلفائها

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0