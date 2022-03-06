الصين .. مصرع 14 شخصا في انهيار منجم للفحم جنوب غرب البلاد

2022-03-06 / 10:01 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا مصرعهم في حادث انهيار وقع في منجم فحم بإقليم غويجو جنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أنه بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام تأكد مقتل 14 شخصا في حادث الانهيار الذي وقعن يوم 25 فبراير الماضين في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ.

وأعلنت الصين، في السنوات الماضية، أنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لوقف تقدم الروس.. جنود أوكرانيون يستعدون لتفجير آخر جسر غرب كييف

لوقف تقدم الروس.. جنود أوكرانيون يستعدون لتفجير آخر جسر…

2022-03-06 / 11:15 مساءً
Photo of كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت اختبارا لقمر صناعي استطلاعي

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت اختبارا لقمر صناعي استطلاعي

2022-03-06 / 10:48 مساءً
Photo of روسيا تحذر الجميع بشأن انتشار المقاتلات الأوكرانية

روسيا تحذر الجميع بشأن انتشار المقاتلات الأوكرانية

2022-03-06 / 9:45 مساءً
Photo of إصابة 22 مشجعا في اشتباكات خلال مباراة كويريتارو وأطلس غوادالاخارا

إصابة 22 مشجعا في اشتباكات خلال مباراة كويريتارو وأطلس…

2022-03-06 / 9:38 مساءً
Photo of عضو في الكنيسيت: إسرائيل لن تصبح أوكرانيا

عضو في الكنيسيت: إسرائيل لن تصبح أوكرانيا

2022-03-06 / 9:34 مساءً
Photo of بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا

بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا

2022-03-06 / 9:29 مساءً
Photo of بوتين لماكرون ..سنحقق أهدافنا سواء عبر المفاوضات أو الحرب.

بوتين لماكرون ..سنحقق أهدافنا سواء عبر المفاوضات أو الحرب.

2022-03-06 / 8:38 مساءً
Photo of 20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

2022-03-06 / 7:56 مساءً
Photo of وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

2022-03-06 / 6:58 مساءً
Photo of الدرهم المغربي يرتفع بـ 0,36 بالمائة أمام الأورو

الدرهم المغربي يرتفع بـ 0,36 بالمائة أمام الأورو

2022-03-06 / 6:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق