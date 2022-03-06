الصين .. مصرع 14 شخصا في انهيار منجم للفحم جنوب غرب البلاد

هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا مصرعهم في حادث انهيار وقع في منجم فحم بإقليم غويجو جنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أنه بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام تأكد مقتل 14 شخصا في حادث الانهيار الذي وقعن يوم 25 فبراير الماضين في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ.

وأعلنت الصين، في السنوات الماضية، أنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها

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