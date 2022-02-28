Chinese Foreign minister Wang Yi appears on a screen as he delivers a remote speech at the opening of a session of the UN Human Rights Council, following the Russian invasion in Ukraine, in Geneva, on February 28, 2022. - The UN Human Rights Council voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

الصين: العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة

2022-02-28 / 8:29 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكّد سفير الصين لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، أن العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال تشانغ جون: “انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل. يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض” مضيفًا “لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع”.

وأتت تصريحات تاشنغ مع أوامر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وخلال الأسبوع الماضي، قال حليف روسيا، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لبوتين في اتصال هاتفي إنه يأمل في حل الأزمة من خلال “آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من خلال المفاوضات”.

ويحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي، الاثنين، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10.5 نقاط لتصل إلى 20 في المئة لاحتواء التضخم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات الدولية

إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات…

2022-02-28 / 10:29 مساءً
Photo of هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر أراضيها

هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر…

2022-02-28 / 9:40 مساءً
Photo of مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

2022-02-28 / 8:19 مساءً
Photo of البنتاغون: واشنطن لم تسجل أي تحرك نووي روسي “ملموس

البنتاغون: واشنطن لم تسجل أي تحرك نووي روسي “ملموس

2022-02-28 / 8:00 مساءً
Photo of الوفد الروسي المفاوض: توجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا

الوفد الروسي المفاوض: توجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع…

2022-02-28 / 7:28 مساءً
Photo of اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء

اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء

2022-02-28 / 7:21 مساءً
Photo of دونيتسك.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني

دونيتسك.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني

2022-02-28 / 6:59 مساءً
Photo of روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات

روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات

2022-02-28 / 6:45 مساءً
Photo of انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. والوفد الروسي: يمكن التنبؤ بمواقف مشتركة

انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. والوفد الروسي: يمكن التنبؤ…

2022-02-28 / 5:50 مساءً
Photo of أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

2022-02-28 / 5:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق