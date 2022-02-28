الصين: العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة

هبة بريس _ الرباط

أكّد سفير الصين لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، أن العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال تشانغ جون: “انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل. يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض” مضيفًا “لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع”.

وأتت تصريحات تاشنغ مع أوامر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وخلال الأسبوع الماضي، قال حليف روسيا، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لبوتين في اتصال هاتفي إنه يأمل في حل الأزمة من خلال “آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من خلال المفاوضات”.

ويحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي، الاثنين، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10.5 نقاط لتصل إلى 20 في المئة لاحتواء التضخم.

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