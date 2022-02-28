الأمم المتحدة: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها

2022-02-28 / 5:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار، محذرا من تداعيات كارثية حال استمرارها.

وقال غوتيريش في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين: “الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية. لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية، ونأمل أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن “فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها ولا يوجد مبرر لاستخدام السلاح النووي”، مؤكدا ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.

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