صورة تعبيرية

لتجاوز تداعيات كورونا.. المكتب الوطني للسياحة يغري الألمان بزيارة المغرب

2022-02-24 / 7:30 صباحًا
22
هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة تحركاته المكثفة خلال الفترة الأخيرة و ذلك للترويج للعرض السياحي ببلادنا قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح بعد فترة شهد فيها القطاع السياحي توقفا شبه كلي.

و ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة على عدد من وكالات الأسفار العالمية و كذا شركات الطيران للترويج لوجهة المغرب، كما تم التركيز على مجموعة من الدول التي يتميز مواطنوها بكثرة سفرياتهم للخارج.

و من بين هاته الدول نجد ألمانيا، حيث أجرى مسؤلو المكتب الوطني المغربي للسياحة، بحر هذا الأسبوع مباحثات مع ممثلي مجموعة FTI Group، هاته المباحثات كان الهدف منها تقديم عروض و ضمانات للسوق الألمانية قصد استقطاب سياحها نحو المغرب.

و شكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتداول حول بعض الالتزامات المتعلقة بأهداف السياح الوافدين والمقاعد الممنوحة والحملات التواصلية المشتركة، وكذا سبل الاشتغال على كيفية تطوير القدرات الاستيعابية للطيران قصد تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى استقطاب أزيد من 200 ألف سائح من هاته الوجهة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الضرائب تغني تطبيق “ضريبتي” بخدمة جديدة

مديرية الضرائب تغني تطبيق “ضريبتي” بخدمة جديدة

2022-02-24 / 11:46 صباحًا
Photo of ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية ترتفع تدريجيا و العائدات تتراجع

ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية ترتفع تدريجيا و العائدات تتراجع

2022-02-24 / 10:52 صباحًا
Photo of الاقتصاد المغربي يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي في سياق دولي مضطرب

الاقتصاد المغربي يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي في سياق…

2022-02-23 / 11:46 مساءً
Photo of شركة إسرائيلية متخصصة في التنقيب عن الغاز تبحث عن موطئ قدم بسوق الطاقة المغربي

شركة إسرائيلية متخصصة في التنقيب عن الغاز تبحث عن…

2022-02-23 / 8:55 مساءً
Photo of أنظمة التقاعد.. تحصيل أزيد من 62 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات

أنظمة التقاعد.. تحصيل أزيد من 62 مليار درهم من…

2022-02-23 / 6:20 مساءً
Photo of مديرية: النشاط الاقتصادي يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي

مديرية: النشاط الاقتصادي يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي

2022-02-23 / 4:20 مساءً
Photo of بانخفاض 6%.. إيرادات السياحة بلغت 34.3 مليار درهم خلال 2021

بانخفاض 6%.. إيرادات السياحة بلغت 34.3 مليار درهم خلال…

2022-02-23 / 2:19 مساءً
Photo of الصديقي : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي بدأ تنفيذه

الصديقي : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي بدأ تنفيذه

2022-02-22 / 10:03 مساءً
Photo of خبير: الاتفاقية بين المغرب وإسرائيل ستفتح آفاقا واعدة للتعاون الاقتصادي

خبير: الاتفاقية بين المغرب وإسرائيل ستفتح آفاقا واعدة للتعاون…

2022-02-22 / 7:35 مساءً
Photo of الخبز والحبوب والزيوت في المقدمة.. مندوبية التخطيط تكشف نسب ارتفاع الأسعار

الخبز والحبوب والزيوت في المقدمة.. مندوبية التخطيط تكشف نسب…

2022-02-22 / 5:40 مساءً

‫22 تعليقات

  1. الأمر أصبح لايبشر بالخير بالمغرب؛ لقد تحطم كليا في المجال الاقتصادي وبالاخص في قطاع السياحة الكل يرفض العودة إلى المغرب بفقدانه الثقة؛ وذالك بقرارته التافهة..

  2. كيف يعقل ان يدخل سائح إلى المغرب وأنتم تفرضون عليهم شروط مثل بpcr … إذا كنتم فعلا تسترجعون الثقة بين السائح يجب على الحكومة أن توفر لهم ظروف جيدة وخدمات في المستوى لاكتساب ثقتهم مرة أخرى…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق