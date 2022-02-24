لتجاوز تداعيات كورونا.. المكتب الوطني للسياحة يغري الألمان بزيارة المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة تحركاته المكثفة خلال الفترة الأخيرة و ذلك للترويج للعرض السياحي ببلادنا قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح بعد فترة شهد فيها القطاع السياحي توقفا شبه كلي.

و ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة على عدد من وكالات الأسفار العالمية و كذا شركات الطيران للترويج لوجهة المغرب، كما تم التركيز على مجموعة من الدول التي يتميز مواطنوها بكثرة سفرياتهم للخارج.

و من بين هاته الدول نجد ألمانيا، حيث أجرى مسؤلو المكتب الوطني المغربي للسياحة، بحر هذا الأسبوع مباحثات مع ممثلي مجموعة FTI Group، هاته المباحثات كان الهدف منها تقديم عروض و ضمانات للسوق الألمانية قصد استقطاب سياحها نحو المغرب.

و شكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتداول حول بعض الالتزامات المتعلقة بأهداف السياح الوافدين والمقاعد الممنوحة والحملات التواصلية المشتركة، وكذا سبل الاشتغال على كيفية تطوير القدرات الاستيعابية للطيران قصد تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى استقطاب أزيد من 200 ألف سائح من هاته الوجهة.

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