لتجاوز تداعيات كورونا.. المكتب الوطني للسياحة يغري الألمان بزيارة المغرب
يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة تحركاته المكثفة خلال الفترة الأخيرة و ذلك للترويج للعرض السياحي ببلادنا قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح بعد فترة شهد فيها القطاع السياحي توقفا شبه كلي.
و ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة على عدد من وكالات الأسفار العالمية و كذا شركات الطيران للترويج لوجهة المغرب، كما تم التركيز على مجموعة من الدول التي يتميز مواطنوها بكثرة سفرياتهم للخارج.
و من بين هاته الدول نجد ألمانيا، حيث أجرى مسؤلو المكتب الوطني المغربي للسياحة، بحر هذا الأسبوع مباحثات مع ممثلي مجموعة FTI Group، هاته المباحثات كان الهدف منها تقديم عروض و ضمانات للسوق الألمانية قصد استقطاب سياحها نحو المغرب.
و شكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتداول حول بعض الالتزامات المتعلقة بأهداف السياح الوافدين والمقاعد الممنوحة والحملات التواصلية المشتركة، وكذا سبل الاشتغال على كيفية تطوير القدرات الاستيعابية للطيران قصد تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى استقطاب أزيد من 200 ألف سائح من هاته الوجهة.
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لكن الواقع يرى العكس… هناك سياح اجانب يأتون إلى المغرب ولم يجدوا راحتهم…وهذا راجع إلى عدم توفير متطلبات هذا القطاع السياحي….
وتغلقون الباب في وجه مغاربةالعالم
لم نعد نفهم هذه الحكومة الجديدة أن تقومون بزيادات المواد الغذائية الأساسية وكذا المحروقات … والآن تطالب ن بتعزيز السياحة بالمغرب.. ماذا هذآ النتاقذ…
إنها قيود تفرضونها علينا والسيطرة علينا بحيلكم… أي أمان تتحدثون عنه والكل فقد الثقة فيكم..السياحة ذهبت منذ سنتين..
أعتقد أنها مرة أخرى لعبة سياسية من الاعيبكم كي تروجون بها المبيعات والتسويق في الاختبارات pcr لا احد يريد الدخول الى هذا البلد لقد فقدوا الثقة فيكم..
في الأمس ذهبيت لأتلقى الجرعة الثالتة رغما عني من أجل الدخول الى المقاطعة كي أحصل على شهادة السكنى وفي الأخير طلبوا مني جواز التلقيح؛ اللهم هذا منكر في حق المواطن وكيف يعقل أن ان نستقطب عدد كبير من السياح الاجانب بهذه التصرفات الرذيلة مع السائيحين منهم الأجانب والمغاربة..
المشكل الكبير هو أن اللجنة العلمية لم تعطي أهمية بمرضى كوفيد 19 كورونا ولكن المغرب همهم الوحيد هو الوصول إلى مبتغاهم المسطر والمسيطر…
على لسانكم ان مفعول اللقاح الجرعتين الأولى والثانية لا يتعدى أربعة أشهر والجرعة التالثة هي الجرعة المعززة وبها تكمل إكتساب المناعة المكتسبة هههههههههههه أظن أنه خرافة وليس لها اي وجود إنه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم… حتى السياح الاجانب سئموا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم وفقدوا الثقة فيكم…
إنه الغباء والغلاء وليس الوباء…الوباء اللعين الحقيقي هو البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في الأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وصفر درهم في الجيب… مسلسل كوفيد 19 كورونا ماعدا لعبة سياسية تريدون السيطرة علينا بها سنتين ضاعت منا وذهبت هباءا منثورا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لا أظن ان الثقة ستعود مرة أخرى بين السائح … السياحة بالمغرب تطهورت وتحطمت بقراراتكم التافهة ؛ بالاغلاق المطارات وفتحها عندما تريدون..
عجيب وغريب أمر هذه الحكومة حتى فات الأوان… والآن تريدون باسترجاع القطاع السياحي؛ بعدما تضرروا وقت الجائحة كوفيد 19 كورونا… الثقة لم تعد كما كانت في الأول…وكما يقال المثل المغربي (لحفر شي حفرة يطيح فيها ).. هههههههههههه.
الأمور وصلت الى حدها ولاينفع الندم..بايديكم جنيتم على السائح ؛ وتركتوه يفقد الثقة فيكم…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الجفاف والبطالة والفساد المالي والاسعار الملتهبة الآن الشعب المغربي أصبح الأمر لايهمه سوى الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ..أما مشكل السياحة بالمغرب تطهورت وتحطمت بسببكم….
أي أمان تتحدثون عنه والكل فقد الثقة فيكم السياحة لم تعد لها وجود بالمغرب بتصرفاتكم التافهة معها…
إن الأبحاث العلمية التي قامت بها اللجنة العلمية المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا ومتحوراتها ما عدا خرفات فقط ومسرحية ديبلوماسية من أجل صفقاتها حسبي الله ونعم الوكيل.
الصمت خير الكلام ماقل وذل.. لأن مشكل السياحة بالمغرب حدث ولا حرج…..
البادؤ اظلم أنتم من بدأتم .. إغلاق فتح إغلاق فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية كما تشاؤون لايهمكم مصلحت الشعب المغربي يتدهور او يموت ..والمشكل الغويص من هذآ هو عدم تعويضكم لنا فيما ضاع..جل الفنادق اغلقت بسببكم؛ ولا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل…
أنا سائحة سعودية كنت أود أن أذهب إلى المغرب ولكن للاسف الشديد خفت أن تقوموا باغلاق المطارات.. وأصبح عالقا هناك…
المسؤولية بالمحاسبة والمصداقية والشفافية تعود الى الحكومة التي لم تعرف التصرف مع الشعب المغربي المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بإعادة تعزيز المجال السياحي بعدما فات الأوان…
أقول لكم بعد ان تلقيت الجرعة الثالتة لا انكر عليكم بكل صراحة اصبحت يد واحدة اليسرى ثقيلة عليا ولم أقدر على تحريكها ولا اعرف السبب.. باختصار هناك اشياء غموضية تجاه هذه اللقاحات لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.