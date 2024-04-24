“ألباريس” يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب

2024-04-24 / 20:56
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أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب الإسباني، على “تميز” العلاقات التي تربط بلاده بالمغرب.

وشدد ألباريس، خلال مناقشة حول السياسة الخارجية بمجلس النواب، على أن “علاقاتنا الممتازة مع المغرب مفيدة لكلا البلدين”، منوها بالتعاون الثنائي الذي يشمل مجالات مختلفة.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وكذا التطوير المستدام لعلاقاتهما الاقتصادية.

ورحب الوزير الإسباني بالتطور المستمر في التجارة بين البلدين، وكذلك بعدد الشركات الإسبانية الموجودة في المملكة.

كما سلط ألباريس الضوء على الروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، مذكرا بأن حوالي 14 ألف مواطن إسباني يقيمون بالمغرب، في حين يقيم أزيد من مليون مغربي بإسبانيا.

2024-04-24 / 20:56
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