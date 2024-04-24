سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج “حليب بلادي”

بمناسبة الدورة السادسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب SIAM ، نظمت شركة سنطرال دانون ندوة حول موضوع: “حليب بلادي: برنامج سنطرال دانون في خدمة الاستدامة والفلاحة المتجددة”.

و حضر الندوة مسؤولون من شركة سنطرال دانون، ممثلو وزارة الفلاحة، جمعيةDanone Ecosystem،الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب GIZ، القرض الفلاحي، مربو البقر الحلوب، رؤساء التعاونيات ووسائل الإعلام، وقد كانت الندوة فرصة لعرض التقدم المحقق في المرحلة الثانية من برنامج ” حليب بلادي” الذي تم إطلاقه في الدورة السابقة من المعرض.

و بدأ تنفيذ برنامج “حليب بلادي” في نونبر 2023، عندما تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل مختلف الأطراف المشاركة في المشروع.

ومن بين الأهداف التي سلط عليها الضوء خلال هذه الندوة، تقييم ما تم إنجازه وعرض التقدم المحرز حتى الآن.

وتنقسم هذه الإنجازات إلى ثلاثة مكونات:

• المكون الاجتماعي:

– تعزيز القدرات: استفادة 2000 فلاح من أكثر من 30 يوماً من الدورات التدريبية، بهدف تحسين مهاراتهم في تسيير ضيعات الحليب الخاصة بهم

– الدعم المجتمعي: هيكلة مراكز التجميع التي تعمل أيضًا كمراكز تدريب وتقوم بتقديم خدمات متنوعة لمرافقة المربين في تطورهم المهني والشخصي.

• المكون الاقتصادي:

– تشكيل فريق المشروع: تم توظيف وإدماج فريق مخصص لدعم مربي البقر الحلوب. 40٪ من هذا الفريق مكون من نساء تقنيات من أجل تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع تربية البقر الحلوب.

– تشخيص الوضع الحالي: إجراء تشخيص تفصيلي في الميدان لتحديد الاحتياجات من حيث المعدات والتدريب والمراقبة والدعم لضمان زيادة الإنتاجية.

– الرقمنة: حوسبة أدوات المراقبة، مما يتيح التحول الرقمي لتسيير معاصر وفعال لضيعات الحليب.

• المكون البيئي:

– الممارسات المستدامة: وضع خطة عمل لاعتماد التقنيات الخضراء وأساليب إعادة التدوير للتقليل من الأثر البيئي لأنشطة تربية البقر الحلوب الجاري تنفيذها حالياً.

– الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة: تقييم الانبعاثات ووضع خطة للحد من انبعاثات الكربون والميثان في الضيعات الصغيرة لتربية البقر الحلوب. هدفنا هو خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول عام 2030.

– تشجيع ممارسات الفلاحة المتجددة: استخدام المحاصيل العلفية التي تستهلك كميات أقل من المياه، استخدام الطاقات المتجددة، تحسين استخدام المياه والمدخلات لتقليل التكاليف والبصمة البيئية.

وفي هذا الصدد، صرحت ناطالي ألكيير، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة سنطرال دانون: “نحن راضون جداً عما حققناه حتى الآن، فقد مكننا برنامج” حليب بلادي“ من توفير استجابة سريعة ومناسبة للتحديات الحالية التي تواجهها استدامة الفلاحة التضامنية. و لم تقتصر النتائج المحققة على تحسين إنتاجية واستدامة الضيعات فحسب، بل عززت بشكل كبير قدرة مربي البلقر الحلوب على الصمود، خاصة في ظل الاكراهات المناخية الحالية. “.

تلتزم سنطرال دانون بمواصلة تطوير برنامج “حليب بلادي” من أجل تحقيق هدف دعم10000 صغار مربي البقر الحلوب في جميع أنحاء المغرب. ويعد هذا البرنامج جزءاً من نهج الفلاحة المتجددة الذي يهدف إلى تقليل الأثر البيئي إلى الحد الأدنى مع زيادة ربحية وإنتاجية الفلاحين.

“حليب بلادي” يتماشى تمامًا مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف إلى تعزيز الفلاحة الذكية والمستدامة والمحترمة للبيئة في آن واحد.

وبهدف تنفيذ هذه التدابير، بلغت قيمة الاستثمارات حتى الآن 15 مليون درهم، تغطي الدورات التدريبية، تحديث مراكز التجميع، استيراد العجول وبرامج الرصد والرقمنة.

تواصل سنطرال دانون العمل على ضمان نموذجية البرنامج للتنمية الفلاحية المستدامة وجعله وسيلة للتغيير الإيجابي في حياة الفلاحين.

يحظى برنامج “حليب بلادي” بدعم من وزارة الفلاحة، القرض الفلاحي للمغرب، جمعية Danone Ecosystem والوكالة الألمانية للتعاون الدولي – GIZ المغرب.