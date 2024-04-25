مكناس.. تتويج 12 زيت زيتون من 4 جهات في النسخة 14 للمباراة الوطنية

تم تتويج اثني عشر زيت زيتون تنتمي إلى أربع جهات بالمملكة خلال حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة عشرة للمباراة الوطنية لاختيار أفضل زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2023/2024، والذي نظم أمس الأربعاء بمكناس بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وتتوزع زيوت الزيتون هذه على أربع فئات متجانسة من حيث النكهة الثمرية، وهي النكهة الثمرية الخضراء القوية، النكهة الثمرية الخضراء المعتدلة، النكهة الثمرية الخضراء الخفيفة والنكهة الثمرية الناضجة. وفي كل فئة، تم منح ثلاث جوائز (الأولى والثانية والثالثة).

وهكذا، ففي فئة زيت الزيتون قوية النكهة الثمرية الخضراء، توجت شركة الشجرة المباركة أڭرو (جهة مراكش-آسفي) بالجائزة الأولى، بينما حصلت تعاونية نور مجاط (جهة مراكش-آسفي) على الجائرة الثانية، فيما عادت الجائرة الثالثة إلى تعاونية الغدير الأحمر (جهة مراكش-آسفي).

وبخصوص فئة زيت الزيتون معتدلة النكهة الثمرية الخضراء عادت الجائرة الأولى إلى شركة معصرة إبراهيم الزنيبر (جهة فاس-مكناس)، بينما حصلت شركة CHICHAOUA OLIVE (جهة مراكش-آسفي) على الجائرة الثانية، فيما كانت الجائرة الثالثة من نصيب شركة OLEA CAPITAL (جهة فاس-مكناس).

وعلى مستوى فئة زيت الزيتون خفيفة النكهة الثمرية الخضراء، تمكنت تعاونية تيزي (الجهة الشرقية) من الظفر بالجائرة الأولى، وعادت الجائزة الثانية لمجموعة ذات النفع الاقتصادي آيت عتاب (جهة بني ملال-خنيفرة) ، فيما حصلت شركة OLIVEINVEST (جهة فاس-مكناس) على الجائرة الثالثة.

وفي ما يتعلق بفئة زيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الناضجة،فقد عادت الجائرة الأولى لتعاونية أزاغار موڭادور (جهة مراكش-آسفي)، والجائرة الثانية لمعصرة بن ملوك (جهة مراكش-آسفي)، والجائرة الثالثة لتعاونية أرياف كيسان (جهة فاس-مكناس).

وتعكس هذه المباراة التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتشاور مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون INTERPROLIVE، الاهتمام الخاص الذي توليه استراتيجية الجيل الأخضر لتحسين جودة المنتجات الفلاحية، لاسيما زيت الزيتون.

وقد تم إجراء المباراة وفقا لنظام وضع طبقا للمعايير المعمول بها من قبل المجلس الدولي للزيتون في هذا المجال، وفتحت المباراة في وجه جميع منتجي زيت الزيتون في المغرب، و عرفت هذه السنة مشاركة 54 مرشحا ينتمون لست جهات.

وعرف هذا الحفل المنعقد على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، حضور، على الخصوص، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، لحبيب بنطالب.

وتشهد الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة إلى غاية 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود “، مشاركة نحو 70 بلدا، منها إسبانيا كضيفة شرف، و1500 عارض.

ومن المرتقب أن يحضر هذا الحدث البارز للفلاحة المغربية والدولية أزيد من 950 ألف زائر، والذي يقترح برنامجا غنيا يتضمن تنظيم 40 ندوة وموائد مستديرة حول مواضيع ذات راهنية بالغة الأهمية.